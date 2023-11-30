Признание ЛГБТ экстремизмом не должно отразиться на жизни обычных россиян нетрадиционной ориентации, считает известный адвокат, руководитель московской коллегии адвокатов "Александр Добровинский и партнеры", кандидат юридических наук Александр Добровинский.
Он прокомментировал для издания Pravda.Ru решение Верховного Суда РФ, вынесенное в четверг.
"Чем человек занимается у себя в постели — это его личное дело, — подчеркнул Добровинский. — Это не попадает под то, что сегодня решил Верховный Суд".
В юриспруденции есть чёткие квалифицирующие признаки для признания любого, не только ЛГБТ, сообщества экстремистским. "Любое сообщество имеет под собой очень характерные признаки: объединения, некоторые действия, марши, уставы, собрания, публичные выступления", — уточнил он.
И в этом случае наказание может быть весьма суровым.
"Довольно серьёзная статья, насколько я помню. Если мне не изменяет память, до восьми лет, заниматься определённой деятельностью на срок до 10 лет, с ограничением свободы от одного до двух лет", — разъяснил юрист.
Ещё строже ответственность для тех, кто решится вовлекать в свою преступную ЛГБТ-деятельность других людей.
"Склонение и вербовка — это уже посерьёзнее, от четырёх до восьми лет. То есть один из ЛГБТ подойдёт к молодому человеку и скажет, что давай с тобой вместе что-нибудь замутим, — это от четырёх до восьми лет", — привёл пример адвокат.
Добровинский усомнился в дальнейшем ужесточении законодательства в этом щепетильном вопросе — он уверен, что статью за мужеложство в Уголовный кодекс не вернут.
"Дело в том, что изменился характер нашего государства, и президент постоянно говорит, что делайте, что хотите у себя в кровати, у себя дома занимайтесь, чем хотите. Это ненаказуемо", — объяснил глава адвокатской коллегии.
Человеческое тело представляет собой удивительный механизм, впечатляющий своей устойчивостью.