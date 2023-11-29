Сомелье Зотов: "Идеальная температура игристого — 6-8 градусов"

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Подбор вина для новогоднего стола играет важную роль в создании праздничной атмосферы и подчеркивает вкус блюд. Когда дело доходит до игристого вина, есть несколько важных факторов, которые следует учесть при выборе.

Фото: Viktor Pogontsev/Russian Look

Сомелье Андрей Зотов в комментарии для Pravda. Ru рассказал, что при выборе игристого стоит учитывать личные предпочтения, потому что во главе угла стоит то, что нравится лично вам. Самое важное в игристых? это именно подача, оно должно было хорошо охлажденным, то есть в среднем температура подачи игристых — 6-8 градусов. Сами по себе игристые являются достаточно универсальным продуктом в силу того, что у них достаточно высокая кислотность, они легкие, что делает их универсальными с точки зрения гастросочетаемости.

"Новый год — это всё-таки праздник по ассоциации, и хочется чего-то особенного. В регионе Шампань делают шампанское, и эти игристые отличаются особыми вкусовыми и ароматическими качествами, поскольку там классическая технология производства, а у нас происходит уже вторичное брожение в бутылке и потом выдержка на осадке. Этот осадок обогащает аромат и вкус, появляются вначале дрожжевые и хлебные ноты, чем дольше у эта выдержка на осадке происходит, тем более бриошное, более сложное вино получается” — рассказал эксперт.

Сомелье отметил, что напитки из Шампани могут нанести некоторый удар по бюджету, поэтому всегда есть альтернатива, где игристое делается по той же технологии, по классической. Это может быть Испания — Кава, Италия — Франчакорта, оно будет не сильно дешевле Шампаня, но не стоит забывать, что у нас в России есть замечательные производители.

Сейчас законодательство подразумевает наклейку акцизы, и эта акциза имеет QR-код, поэтому каждая бутылка отслеживается, можно проследить весь путь от производителя, винно-торговой компании и потом сетевой, в зависимости от того, где покупали. И это является определенным гарантом качества.