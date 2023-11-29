Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ЦИАН: цены на вторичное жилье в России могут снизиться на 12% в следующем году
Alzheimer's & Dementia: доброжелательные экстраверты меньше подвержены деменции
Блинкен опроверг усталость НАТО от Украины
Минобороны: под контроль ВС России перешёл посёлок Артёмовское, улучшено положение на передовой
По наводке спецназа авиация РФ ударила по скоплению сил ВСУ у Авдеевки
Эксперт по фэншуй Мария Истомина рассказала, как выбрать мебель в дом
Хирург Дробязго: наследственность и острая инфекция могут привести к отрыву тромба
Россия договорилась с Белоруссией о совместной помощи Донбассу
Гуф признался, что бывшая жена запросила слишком большие алименты

Сомелье Зотов: "Идеальная температура игристого — 6-8 градусов"

2:56
Общество » Отдых

Подбор вина для новогоднего стола играет важную роль в создании праздничной атмосферы и подчеркивает вкус блюд. Когда дело доходит до игристого вина, есть несколько важных факторов, которые следует учесть при выборе.

Сомелье Зотов: "Идеальная температура игристого — 6-8 градусов"
Фото: Viktor Pogontsev/Russian Look

Сомелье Андрей Зотов в комментарии для Pravda. Ru рассказал, что при выборе игристого стоит учитывать личные предпочтения, потому что во главе угла стоит то, что нравится лично вам. Самое важное в игристых? это именно подача, оно должно было хорошо охлажденным, то есть в среднем температура подачи игристых — 6-8 градусов. Сами по себе игристые являются достаточно универсальным продуктом в силу того, что у них достаточно высокая кислотность, они легкие, что делает их универсальными с точки зрения гастросочетаемости.

"Новый год — это всё-таки праздник по ассоциации, и хочется чего-то особенного. В регионе Шампань делают шампанское, и эти игристые отличаются особыми вкусовыми и ароматическими качествами, поскольку там классическая технология производства, а у нас происходит уже вторичное брожение в бутылке и потом выдержка на осадке. Этот осадок обогащает аромат и вкус, появляются вначале дрожжевые и хлебные ноты, чем дольше у эта выдержка на осадке происходит, тем более бриошное, более сложное вино получается” — рассказал эксперт.

Сомелье отметил, что напитки из Шампани могут нанести некоторый удар по бюджету, поэтому всегда есть альтернатива, где игристое делается по той же технологии, по классической. Это может быть Испания — Кава,  Италия — Франчакорта, оно будет не сильно дешевле Шампаня, но не стоит забывать, что у нас в России есть замечательные производители.

Сейчас законодательство подразумевает наклейку акцизы, и эта акциза имеет QR-код, поэтому каждая бутылка отслеживается, можно проследить весь путь от производителя, винно-торговой компании и потом сетевой, в зависимости от того, где покупали. И это является определенным гарантом качества.

"Есть по сути две основных технологии, наиболее широко распространенных, когда вторичная выдержка в бутылке, это будет отражено на акцизе, где есть наименование технологии типа напитка. Бывает еще технология более бюджетная, вина получаются более легкие, более фруктовые, как просекко, когда  эта вторичная ферментация происходит не в бутылке, а в большой емкости из нержавеющей стали. А бывают игристые, которые делаются так: просто берется баллон с углекислым газом и происходит сатурация, как лимонады делают — вот это уже будет записано как винный напиток. Чаще всего такая технология используется для очень дешевых винных напитков” — отметил Андрей Зотов.

 

 

Автор Лариса Соколова
Лариса Соколова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Популярное
Филипп Киркоров сделал предложение руки и сердца продюсеру Татьяне Тур

На кинопремьере фильма "Теща" в кинотеатре "Каро Октябрь" собрались звезды и знаменитости, чтобы насладиться ожидаемым событием сезона.

Филипп Киркоров предложил продюсеру Татьяне Тур выйти за него замуж
ВНИИ ГОЧС: шторм может обрушиться на 15 регионов России
Россиян предупредили о шторме в 15 регионах страны
Пятеро мобилизованных россиян отказались ехать в зону СВО и сбежали из части
Водителей РФ предупредили, что они рискуют, когда запускают двигатель дистанционно
Европа пригласила РФ на диалог в рамках ОБСЕ. Что Лавров скажет Западу? Любовь Степушова Русский добровольческий корпус* на Украине: новые власовцы Алексей Гончаров Сербы Косова хотят голосовать на парламентских выборах, Приштина против Михаил Плисюк
Роналду удивил фанатов: футболист попросил судью не назначать пенальти
Русским приготовили ловушку: "Это как "Минск", только без "Минска"
Военкор Евгений Лисицын рассказал, что у Клещеевки иностранные наёмники массово сдаются в плен с обморожениями
Военкор Евгений Лисицын рассказал, что у Клещеевки иностранные наёмники массово сдаются в плен с обморожениями
Последние материалы
ЦИАН: цены на вторичное жилье в России могут снизиться на 12% в следующем году
Alzheimer's & Dementia: доброжелательные экстраверты меньше подвержены деменции
Блинкен опроверг усталость НАТО от Украины
Минобороны: под контроль ВС России перешёл посёлок Артёмовское, улучшено положение на передовой
По наводке спецназа авиация РФ ударила по скоплению сил ВСУ у Авдеевки
Эксперт по фэншуй Мария Истомина рассказала, как выбрать мебель в дом
Хирург Дробязго: наследственность и острая инфекция могут привести к отрыву тромба
Россия договорилась с Белоруссией о совместной помощи Донбассу
Гуф признался, что бывшая жена запросила слишком большие алименты
Врач Павлова составила список полезных привычек для щитовидной железы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников