Эксперт Осипова рассказала россиянам, от каких работодателей надо бежать

1:31 Your browser does not support the audio element. Общество

Определение пригодности будущего работодателя можно провести, обращая внимание на несколько ключевых признаков. Эксперты предостерегают от негативных сценариев, где работодатели могут не выплачивать отпускные, осуществлять выплаты "в конвертах" или использовать тактику запугивания сотрудников, подчеркивая их незаменимость. Хотя такие действия не квалифицируются как мошенничество, проблема заключается в том, что сотрудников воспринимают как расходные ресурсы, подчеркивает руководитель коммуникаций hh.ru в регионах Анна Осипова.

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При поиске работы важно убедиться, что фактические условия работы соответствуют заявленным ценностям компании. Например, дружественный коллектив и открытая атмосфера могут быть оценены через регламент обращения к сотрудникам по имени и отчеству, а также практику написания объяснительных записок по любым вопросам, сообщает "Главный региональный".

На этапе собеседования рекомендуется активно задавать вопросы. Если работодатель избегает ответов, это может служить сигналом к размышлению о целесообразности сотрудничества. Важно также уточнить критерии оценки проделанной работы и четко определить обязанности. Исследование трудового договора также играет значимую роль. Даже после успешного прохождения всех этапов и трудоустройства необходимо помнить о потенциальных рисках испытательного срока.

Каких РАБОТОДАТЕЛЕЙ следует ИЗБЕГАТЬ?