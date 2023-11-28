Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гинеколог Вергасова назвала упражнение, которое улучшает интимную жизнь девушек
Немецкий генерал Катер предрёк Украине тяжёлую зиму из-за российских атак
Добронравов, Прытков, Вдовиченков: стал известен актерский состав новой экранизации "Онегина"
Садальский о конфискации у олигархов РФ арены "Хельсинки": понятно, куда наши патриоты вкладывали деньги
Канцлер ФРГ Шольц пообещал поддерживать Украину, несмотря на проблемы с бюджетом
Экс-премьер Британии призвала США вернуть себе мировое лидерство
В Госдуме выявлено шесть случаев ковида
ФСИН: каждый 11 осужденный в России страдает психическими заболеваниями
За одиночеством скрывается страх остаться без поддержки

Эксперт Осипова рассказала россиянам, от каких работодателей надо бежать

1:31
Общество

Определение пригодности будущего работодателя можно провести, обращая внимание на несколько ключевых признаков. Эксперты предостерегают от негативных сценариев, где работодатели могут не выплачивать отпускные, осуществлять выплаты "в конвертах" или использовать тактику запугивания сотрудников, подчеркивая их незаменимость. Хотя такие действия не квалифицируются как мошенничество, проблема заключается в том, что сотрудников воспринимают как расходные ресурсы, подчеркивает руководитель коммуникаций hh.ru в регионах Анна Осипова.

Эксперт Осипова рассказала россиянам, от каких работодателей надо бежать
Фото: openverse by by wuestenigel is licensed under by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0

При поиске работы важно убедиться, что фактические условия работы соответствуют заявленным ценностям компании. Например, дружественный коллектив и открытая атмосфера могут быть оценены через регламент обращения к сотрудникам по имени и отчеству, а также практику написания объяснительных записок по любым вопросам, сообщает "Главный региональный".

На этапе собеседования рекомендуется активно задавать вопросы. Если работодатель избегает ответов, это может служить сигналом к размышлению о целесообразности сотрудничества. Важно также уточнить критерии оценки проделанной работы и четко определить обязанности. Исследование трудового договора также играет значимую роль. Даже после успешного прохождения всех этапов и трудоустройства необходимо помнить о потенциальных рисках испытательного срока.

Каких РАБОТОДАТЕЛЕЙ следует ИЗБЕГАТЬ?
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Популярное
Российские ракеты ударили по стратегическому авиазаводу в Киеве

Российские ракеты ударили по стратегическому заводу в Киеве, где производят беспилотники для украинской армии.

Подпольщик сообщил о ракетном ударе по авиазаводу в Киеве, где производят БПЛА
Филипп Киркоров предложил продюсеру Татьяне Тур выйти за него замуж
Филипп Киркоров сделал предложение руки и сердца продюсеру Татьяне Тур
Россиян предупредили о шторме в 15 регионах страны
Владимир Пресняков заявил, что уехавший в США Никита боится быть "внуком Пугачёвой"
Ситуация под Авдеевкой в контексте расстановки политических сил на Западе Алексей Гончаров Тибет: от британской колонии до китайской провинции Сергей Лебедев Эсминец США перехватил йеменские крылатые ракеты в Красном море. Это война? Любовь Степушова
Мария Захарова назвала успех песни Кати Лель "Мой мармеладный" пощёчиной Западу
Роналду удивил фанатов: футболист попросил судью не назначать пенальти
Бойкот олигархов: почему Рублёвка отказывается приглашать Максима Галкина*
Бойкот олигархов: почему Рублёвка отказывается приглашать Максима Галкина*
Последние материалы
Арман Абовян: война Армении и Азербайджана не закончена
Солиста Drunkface повторно оштрафовали на 400 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ
Independent: российская армия окружила Авдеевку и готова к штурму города
Зюганов анонсировал объявление президентских выборов
Ситуация под Авдеевкой в контексте расстановки политических сил на Западе
Россия хитрой трёхходовкой снизила эффективность ракет Storm Shadow
В России остаётся актуальной проблема соблюдения прав людей с психическими расстройствами
Тибет: от британской колонии до китайской провинции
В московском ресторане Lamborghini звёздный гость украл бокалы на один миллион рублей
В Бундестаге признали нужду в российских энергоресурсах
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников