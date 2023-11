Your browser does not support the audio element.

Определение пригодности будущего работодателя можно провести, обращая внимание на несколько ключевых признаков. Эксперты предостерегают от негативных сценариев, где работодатели могут не выплачивать отпускные, осуществлять выплаты "в конвертах" или использовать тактику запугивания сотрудников, подчеркивая их незаменимость. Хотя такие действия не квалифицируются как мошенничество, проблема заключается в том, что сотрудников воспринимают как расходные ресурсы, подчеркивает руководитель коммуникаций hh.ru в регионах Анна Осипова.

Фото: openverse by by wuestenigel is licensed under by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0