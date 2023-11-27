Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
«Это наша вторая жена»: Подольская прокомментировала отношения Преснякова с Орбакайте
Алла Пугачёва резко упала в глазах россиян
Эксперты заявили о росте количества редких заболеваний среди детей
SHOT: под Зеленоградом из-за снегопада обрушился спортивный комплекс
Китайские ученые создали оружие из капли воды, которая вызвала разряд в 1200 вольт
Из-за нового закона, мир может остаться без кофе
Берег Мексиканского залива заполнили "ведьмины бутылки" с ногтями и волосами внутри
Стоматолог: при начальном кариесе зуб может восстановиться самостоятельно
Ушаков: ситуация вокруг Украины стала следствием упёртости НАТО

Администратора Telegram-канала "Адские бабки" Баязитову отправили на 5 лет в колонию

1:00
Общество

В понедельник, 27 ноября. Басманный суд Москвы огласил приговор администраторам скандально известного Telegram-канала "Адские бабки" Александре Баязитова и Ольге Архаровой

Администратора Telegram-канала "Адские бабки" Баязитову отправили на 5 лет в колонию
Фото: potokmedia.ru

Журналистка Баязитова получила 5 лет колонии, которые она проведет в колонии общего режима. Ее подельница Архарова проведет в местах не столь отдаленных чуть меньший срок — 4,5 года.

Администраторы Telegram-каналл "Адские бабки" обвинялись в вымогательстве денег у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова.

По версии следствия, женщины хотели получить вознаграждение в обмен на трехмесячное блокирование негативной информации об Ушакове в своем Telegram-канале, сообщает "Коммерсант".

Стоит отметить, что фигурантки дела отдедались достаточно легко, так как прокурор просила проговорить Баязитову к 14 годам колонии, а Архарову — к 13-ти.

Адские бабки теперь в СИЗО
Автор Андрей Ковалёв
Андрей Ковалёв — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Главное не победа: на этапе Кубка мира лыжник отморозил половой орган

Лыжник отморозил свое мужское достоинство. Также сообщается, что температура во время гонки опускалась до 15 градусов ниже нуля по Цельсию.

Лыжник из Швеции отморозил свой половой орган на этапе Кубка мира
Журналисты узнали, куда исчез поддержавший СВО Гоша Куценко: Первый канал отправил в "чёрный список"
Журналисты узнали, куда исчез поддержавший СВО Гоша Куценко: Первый канал отправил в "чёрный список"
Эксперты составили рейтинг самых проблемных автомобилей на "вторичке"
Клара Новикова объяснила, как появился флаг Украины на её концерте в Москве
СВО закончится воссоединением России и Украины. Что делать с кладбищами "захистникив"? Любовь Степушова Экономика схем CША и Киева с F-16: кому выгодна затяжная кампания   Алексей Гончаров Чехия арестовала российскую недвижимость Андрей Николаев
Мария Захарова назвала успех песни Кати Лель "Мой мармеладный" пощёчиной Западу
Автоэксперты рассказали о трудностях ремонта корейских автомобилей в России
Киев проговорился о более "миллионе потерь" ВСУ
Киев проговорился о более "миллионе потерь" ВСУ
Последние материалы
SHOT: под Зеленоградом из-за снегопада обрушился спортивный комплекс
Китайские ученые создали оружие из капли воды, которая вызвала разряд в 1200 вольт
Из-за нового закона, мир может остаться без кофе
Берег Мексиканского залива заполнили "ведьмины бутылки" с ногтями и волосами внутри
Стоматолог: при начальном кариесе зуб может восстановиться самостоятельно
Месси изменил жене с журналисткой: пара на грани развода
Губернатор Ростовской области Голубев: в регионе ведутся восстановительные работы после шторма
Киев не "за три дня": четыре "путинских удара" помогут взять столицу Украины
Bloomberg узнал о намерении Орбана сорвать саммит ЕС из-за Украины
Основные правила выращивания петрушки на подоконнике
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников