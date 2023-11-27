Администратора Telegram-канала "Адские бабки" Баязитову отправили на 5 лет в колонию

1:00 Your browser does not support the audio element. Общество

В понедельник, 27 ноября. Басманный суд Москвы огласил приговор администраторам скандально известного Telegram-канала "Адские бабки" Александре Баязитова и Ольге Архаровой

Фото: potokmedia.ru

Журналистка Баязитова получила 5 лет колонии, которые она проведет в колонии общего режима. Ее подельница Архарова проведет в местах не столь отдаленных чуть меньший срок — 4,5 года.

Администраторы Telegram-каналл "Адские бабки" обвинялись в вымогательстве денег у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова.

По версии следствия, женщины хотели получить вознаграждение в обмен на трехмесячное блокирование негативной информации об Ушакове в своем Telegram-канале, сообщает "Коммерсант".

Стоит отметить, что фигурантки дела отдедались достаточно легко, так как прокурор просила проговорить Баязитову к 14 годам колонии, а Архарову — к 13-ти.

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