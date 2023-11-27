Отец девочки с тройным патриотичным именем объяснил, что назвал дочь в честь Путина

0:53 Your browser does not support the audio element. Общество

В Набережных Челнах отец девочки с необычным тройным патриотическим именем рассказал, почему дал ребёнку такое имя.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Житель Набережных Челнов Владимир Сухов, назвавший дочь Россия-Святосия-Святороссия, объяснил, что данное имя он выбрал в честь Владимира Путина.

"Россия Владимировна, по совпадению с Владимиром Владимировичем. Россия — это основное имя, Святосия — священная святая сила России, святое сияние России. А Святороссия — это дополнение, так получилось", — цитирует слова мужчины Telegram-канал "Расстрига".

Сухов заверил, что не "истероид" и не сектант и вовсе не хочет привлекать к себе внимание. У мужчины 14 детей от разных женщин. Одного из сыновей многодетного отца зовут Природой.