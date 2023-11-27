В Набережных Челнах отец девочки с необычным тройным патриотическим именем рассказал, почему дал ребёнку такое имя.
Житель Набережных Челнов Владимир Сухов, назвавший дочь Россия-Святосия-Святороссия, объяснил, что данное имя он выбрал в честь Владимира Путина.
"Россия Владимировна, по совпадению с Владимиром Владимировичем. Россия — это основное имя, Святосия — священная святая сила России, святое сияние России. А Святороссия — это дополнение, так получилось", — цитирует слова мужчины Telegram-канал "Расстрига".
Сухов заверил, что не "истероид" и не сектант и вовсе не хочет привлекать к себе внимание. У мужчины 14 детей от разных женщин. Одного из сыновей многодетного отца зовут Природой.
Лыжник отморозил свое мужское достоинство. Также сообщается, что температура во время гонки опускалась до 15 градусов ниже нуля по Цельсию.