Губернатор Воробьёв назвал снегопад в Подмосковье мощнейшим за 40 лет

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Снегопад в Подмосковье стал самым мощным за последние 40 лет, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Фото: TG-канал Андрея Воробьёва

По его словам, власти региона все силы бросили на ликвидацию последствий разгула стихии.

"Всю ночь дороги и улицы чистили почти 3 тысячи человек, больше 2 тысяч единиц техники. Работы не останавливаются ни на минуту", — написал чиновник в телеграме.

Холодный фронт балканского циклона подошёл к Москве с юга в ночь на воскресенье. Масштабные последствия сильного ветра и обильных осадков в Крыму и на Украине дали основания назвать его "штормом века".