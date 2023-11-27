Снегопад в Подмосковье стал самым мощным за последние 40 лет, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
По его словам, власти региона все силы бросили на ликвидацию последствий разгула стихии.
"Всю ночь дороги и улицы чистили почти 3 тысячи человек, больше 2 тысяч единиц техники. Работы не останавливаются ни на минуту", — написал чиновник в телеграме.
Холодный фронт балканского циклона подошёл к Москве с юга в ночь на воскресенье. Масштабные последствия сильного ветра и обильных осадков в Крыму и на Украине дали основания назвать его "штормом века".
Лыжник отморозил свое мужское достоинство. Также сообщается, что температура во время гонки опускалась до 15 градусов ниже нуля по Цельсию.