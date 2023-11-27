Ураган на Украине снёс трубу котельной и ЛЭП

1:07 Your browser does not support the audio element. Происшествия Глобальные Стихии

Мощнейший ураган пронёсся по Украине. Впечатляющими результатами удара стихии делятся местные жители в соцсетях.

Фото: TG-канал Геннадия Труханова

В Одесской области шквалистый ветер легко, как спичку, свернул опору высоковольтной ЛЭП. В результате часть Одессы и окрестных населённых пунктов осталась без электричества, отопления и водоснабжения.

В некоторых районах энергоснабжение удалось оперативно восстановить. По словам Владимира Зеленского, по состоянию на вечер воскресенья около 400 населённых пунктов в 10 областях оставались без света. Там как нельзя кстати пригодились "Пункты несокрушимости", устроенные на случай ракетных атак.

В Одессе из-за штормового ветра рухнула стометровая труба одной из районных котельных большой мощности, сообщил мэр города Геннадий Труханов. Обслуживаемые ею дома остались без тепла.

Тем временем "шторм века", как нарекли его СМИ, переместился к Москве и принялся куролесить там.

Сломанная ЛЭП