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Раскрыты последствия ночного удара стихии по Москве

1:02
Наука » Экология » Природа

Ледяной дождь обрушился на Москву в ночь на понедельник, сообщил ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Раскрыты последствия ночного удара стихии по Москве
Фото: TG-канал Евгения Тишковца

По данным синоптиков, за сутки в Москве выпало 35% от месячной нормы осадков, на юге Подмосковья — до 56%. Преимущественно — в виде снега, придав столице классический зимний вид пышными сугробами.

Снегопад будет продолжаться, поэтому водителям настоятельно рекомендуется оставить личный транспорт дома и пользоваться общественным.

Местами осадки прошли в виде ледяного дождя. Это неблагоприятное погодное явление отмечено на метеостанциях Балчуг, МГУ, в аэропортах Внуково, Остафьево, Шереметьево и в Черустях.

Накануне Тишковец обещал москвичам "чёрную метель", характерную больше для Крайнего Севера, но балканский циклон, натворивший немало бед в Крыму, несколько ослаб после 1000-километрового марш-броска в Центральную Россию.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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