Скорость ветра в Крыму достигла почти 150 км/ч

1:23 Your browser does not support the audio element. Происшествия Глобальные Стихии

Мощный циклон прошёл по югу России, включая Крым, в воскресенье. Ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец подвёл предварительные итоги непогоды.

Фото: РИА Новости Крым by Дмитрий Макеев

Холодный атмосферный фронт балканского циклона принёс с собой мощные дождевые заряды и ураганный ветер. Больше всего досталось Украине — там шквал сносил трубы и ЛЭП, оставил без света около 400 населённых пунктов.

В Крыму, несмотря на его защищённость горами, ветер тоже достигал ураганной силы — 122-144 км/ч.

Максимальная его скорость зафиксирована в Клепинино — 34 м/с и Черноморском — 40 м/с.

Конечно, не обошлось без последствий для инфраструктуры. В Севастополе повалено более 60 деревьев, повреждены кровли двух десятков домов, три человека получили ранения. В результате аварий на ЛЭП около полумиллиона крымчан остались без света.

Понедельник на полуострове объявлен выходным, в Севастополе закрыты школы и детсады. А циклон, который СМИ успели красноречиво окрестить "штормом века", совершил 1000-километровый марш-бросок в Москву, где продолжил свою деструктивную деятельность, хотя и не такого размаха.

Карта скорости ветра