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Baza: Петербуржец заставил заниматься проституцией 11-классницу

1:03
Общество

Шантажист из Санкт-Петербурга заставил заниматься проституцией 11-классницу. Он угрожал разослать ее интимные фотографии. Информацию приводит Baza.

Baza: Петербуржец заставил заниматься проституцией 11-классницу
Фото: Openverse by Staropramen1969 is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Отмечается, что 17-летняя девушка познакомилась с парнем в интернете. В дальнейшем он попросил у нее интимные фото. После этого он начал шантажировать девушку, заставлял вступить в интимную связь с незнакомцем и снять это на камеру. За это он платил четыре тысячи рублей.

Через несколько часов девушке пришлось уехать к другому незнакомцу, который заплатил ей 100 долларов, часть денег она отправила шантажисту.

Затем шантажист назвал полную сумму, которую должна ему девушка, чтобы ее фото не попали в сеть — 150 тысяч рублей. После этого школьница обратилась в полицию. Заведено уголовное дело.

Ранее мы сообщали о том, что на чердаке в Петербурге девушка нашла скелет в носках и колготках.

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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