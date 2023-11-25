На чердаке жилого дома в Санкт-Петербурге был обнаружен скелет сотрудницей коммунального предприятия.
Событие имело место на улице Беринга. Сотрудница немедленно вызвала полицию, которая обнаружила скелет, одетый в колготки, белые носки, кофту и джинсы. Найденные предметы были изъяты для проведения дальнейших исследований с целью установления личности скелета и выяснения обстоятельств произошедшего, сообщает "Рен ТВ".
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