На чердаке в Санкт-Петербурге девушка нашла скелет в носках и колготках

0:30 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На чердаке жилого дома в Санкт-Петербурге был обнаружен скелет сотрудницей коммунального предприятия.

Фото: openverse.org by rjmyint is licensed under CC BY-ND 2.0.

Событие имело место на улице Беринга. Сотрудница немедленно вызвала полицию, которая обнаружила скелет, одетый в колготки, белые носки, кофту и джинсы. Найденные предметы были изъяты для проведения дальнейших исследований с целью установления личности скелета и выяснения обстоятельств произошедшего, сообщает "Рен ТВ".

Новогодний Санкт-Петербург. Куда сходить зимой? Самые красивые места в городе!