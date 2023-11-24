Розового фламинго впервые за 33 года обнаружили в Пермском крае

Уточняется, что это второй за более чем 30 лет случай обнаружения такой птицы в регионе. До этого птицу видели в октябре 1990 года на реке Сылве в пермском Кунгуре.

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"Обессиленная птица приземлилась на территории завода в Чайковском. Птицу подобрали, покормили и обогрели", - говорится в сообщении.

Ареал обитания розового фламинго – юг Европы, юго-запад Азии и Африка, на территорию России залетает лишь при миграции. Длина тела этих пернатых достигает 130 сантиметров, масса достигает 4 килограммов, на каждой ноге у них по четыре пальца, особи издают звуки, похожие на гоготание гусей.