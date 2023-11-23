Губернатор Чибис сообщил о попытке беженцев прорвать границу с Финляндией

0:45 Your browser does not support the audio element. Общество

В четверг беженцы из арабских и африканских стран попытались прорваться через границу России с Финляндией в Мурманской области, но им это сделать не удалось.

Фото: baltija.eu

Об инциденте с участием беженцев на российско-финской границе 23 ноября в своем Telegram-канале сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

"К сожалению, вчера уже был случай незаконной попытки прорыва границы со стороны иностранных граждан. Она, естественно, пресечена", — сообщил губернатор.

Глава региона пообещал мурманчанам, что в приграничных районах области будет обеспечен правопорядок. Для этого сегодня в Мурманской области был введен режим повышенной готовности.

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