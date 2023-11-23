Захар Прилепин назвал шоу "Вечерний Ургант" местом сборища публики с антикрымской и антидонбасской позицией.
Прилепин объяснил, в чём, по его мнению, виноват Иван Ургант.
Писатель отметил, что любимые гости шоу "хором, скопом, стадом свалили из России".
Литератор упрекнул Урганта в том, что он не звал на свою передачу тех, кто поддерживает Донбасс. Исключением были только Константин Кинчев и рэпер Хаски, но это, по словам писателя, ничего не меняет.
"Вы, так или иначе, готовили "Верхний Ларс", — выразил своё мнение Прилепин.
Он предположил, что Ургант против СВО.
"И это не грех, это не стыдно. Стыдно делать вид, что это незаметно. Но это у Вас торчит, Иван", — отметил писатель.
Ранее Иван Ургант ответил на обвинения в дискредитации российской армии.
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