Прилепин обвинил Ивана Урганта: Вы готовили "Верхний Ларс"

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Захар Прилепин назвал шоу "Вечерний Ургант" местом сборища публики с антикрымской и антидонбасской позицией.

Фото: prt scr youtube.com/grishaurgant

Прилепин объяснил, в чём, по его мнению, виноват Иван Ургант.

Писатель отметил, что любимые гости шоу "хором, скопом, стадом свалили из России".

Литератор упрекнул Урганта в том, что он не звал на свою передачу тех, кто поддерживает Донбасс. Исключением были только Константин Кинчев и рэпер Хаски, но это, по словам писателя, ничего не меняет.

"Вы, так или иначе, готовили "Верхний Ларс", — выразил своё мнение Прилепин.

Он предположил, что Ургант против СВО.

"И это не грех, это не стыдно. Стыдно делать вид, что это незаметно. Но это у Вас торчит, Иван", — отметил писатель.

Ранее Иван Ургант ответил на обвинения в дискредитации российской армии.