У Ивана Урганта накипело, и он обратился к россиянам: перестанем травить, преследовать и врать

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Шоумен Иван Ургант подробно ответил на обвинения в дискредитации российской армии.

Фото: Телеграм-канал Урганта

В Telegram-канале Ивана Урганта появилась объёмная публикация. В свойственной телеведущему шутливой манере шоумен заверяет, что никогда не публиковал пост о горящем российском БТР, после которого его записали во враги народа.

Ургант в художественной форме рассказал о том, какие эмоции он испытывает, слыша обвинения в свой адрес:

⁃ Мама, а почему папа опять побледнел и икает?

⁃ Не волнуйся Лерочка, это про нашего папу опять вспомнили представители русской словесности.

Он призвал перестать распространять о нём недостоверную информацию.

"Перестанем мусолить, огульно обвинять, травить, преследовать и, самое главное, врать!" — обратился к россиянам Ургант.

Далее он, предвидя попытки продолжать тему с БТР, описывает свою реакцию на клевету.

"Ивана рвёт, он убегает из кадра", — написал Ургант.