Шоумен Иван Ургант подробно ответил на обвинения в дискредитации российской армии.
В Telegram-канале Ивана Урганта появилась объёмная публикация. В свойственной телеведущему шутливой манере шоумен заверяет, что никогда не публиковал пост о горящем российском БТР, после которого его записали во враги народа.
Ургант в художественной форме рассказал о том, какие эмоции он испытывает, слыша обвинения в свой адрес:
⁃ Мама, а почему папа опять побледнел и икает?
⁃ Не волнуйся Лерочка, это про нашего папу опять вспомнили представители русской словесности.
Он призвал перестать распространять о нём недостоверную информацию.
"Перестанем мусолить, огульно обвинять, травить, преследовать и, самое главное, врать!" — обратился к россиянам Ургант.
Далее он, предвидя попытки продолжать тему с БТР, описывает свою реакцию на клевету.
"Ивана рвёт, он убегает из кадра", — написал Ургант.
Певца заковали в наручники прямо в аэропорту Пулково.