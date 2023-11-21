ГИБДД устроит "облаву" на каршеринг и такси

1:05 Your browser does not support the audio element. Общество

В период с 22 по 28 ноября сотрудники ГИБДД Москвы запустят активные меры для предотвращения нарушений в эксплуатации каршеринговых автомобилей и такси, как объявила столичная Госавтоинспекция.

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На прошлой неделе в Москве было зафиксировано 178 ДТП с шестью летальными исходами и 193 пострадавшими. В числе пострадавших 18 детей. Наезды на пешеходов и столкновения транспортных средств были наиболее частыми видами ДТП (83 и 62 случая соответственно), причем 14,4% наездов на пешеходов произошли в зоне пешеходных переходов.

Среда стала наиболее аварийным днем на прошлой неделе с 36 зарегистрированными ДТП. В воскресенье произошло наименьшее количество дорожных инцидентов — восемь.

За неделю автоинспекторы пресекли 467 случаев управления автомобилями водителями с признаками опьянения.

Инспекторы ГИБДД требуют показать аккаунт каршеринга — это законно?