Захар Прилепин объяснил, почему российским либералам никогда не стать патриотами.
Прилепин в интервью Ксении Собчак упрекнул либеральную журналистику в стремлении тащить россиян в Верхний Ларс в трудные для страны периоды.
Он отметил, что в Израиле все единодушны в стремлении защищать страну.
Писатель отметил, что не ждёт такого же поведения от россияйских либералов.
"Они в другой, как говорится, парадигме воспитаны. Придётся дождаться либо их всеобщего отъезда наконец, либо просто ухода со сцены", — выразил своё мнение литератор.
Ранее Захар Прилепин не исключил возвращения в Россию Аллы Пугачёвой и Максима Галкина*.
* признан Минюстом РФ иностранным агентом
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