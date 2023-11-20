Прилепин о неисправимости российских либералов: придётся дождаться их всеобщего отъезда

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Захар Прилепин объяснил, почему российским либералам никогда не стать патриотами.

Фото: Телеграм-канал Прилепина

Прилепин в интервью Ксении Собчак упрекнул либеральную журналистику в стремлении тащить россиян в Верхний Ларс в трудные для страны периоды.

Он отметил, что в Израиле все единодушны в стремлении защищать страну.

Писатель отметил, что не ждёт такого же поведения от россияйских либералов.

"Они в другой, как говорится, парадигме воспитаны. Придётся дождаться либо их всеобщего отъезда наконец, либо просто ухода со сцены", — выразил своё мнение литератор.

Ранее Захар Прилепин не исключил возвращения в Россию Аллы Пугачёвой и Максима Галкина*.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом