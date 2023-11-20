В МВД дали правовую оценку высказываниям Симоньян о взрыве атомной бомбы над Сибирью

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В МВД не увидели в заявлениях Маргариты Симоньян о взрыве атомной бомбы над Сибирью нарушения закона.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

В ответе ведомства на запрос депутата Мосгордумы Евгения Ступина* говорится о том, что МВД не нашло нарушений в высказываниях Маргариты Симоньян.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть не одобрил слова Симоньян о применении ядерного оружия над Сибирью.

Сама Маргарита Симоньян заверила, что не предлагала взрывать атомную бомбу над Сибирью, а СМИ неверотно истолковали её высказывание.

Ранее актёр Иван Охлобыстин заступился за Маргариту Симоньян и заявил, что её "прессуют со всех сторон".

* признан Минюстом РФ иностранным агентом.