В МВД не увидели в заявлениях Маргариты Симоньян о взрыве атомной бомбы над Сибирью нарушения закона.
В ответе ведомства на запрос депутата Мосгордумы Евгения Ступина* говорится о том, что МВД не нашло нарушений в высказываниях Маргариты Симоньян.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть не одобрил слова Симоньян о применении ядерного оружия над Сибирью.
Сама Маргарита Симоньян заверила, что не предлагала взрывать атомную бомбу над Сибирью, а СМИ неверотно истолковали её высказывание.
Ранее актёр Иван Охлобыстин заступился за Маргариту Симоньян и заявил, что её "прессуют со всех сторон".
* признан Минюстом РФ иностранным агентом.
Иностранные наёмники новички быстро осознали, что "воевать с русскими" смертельно опасно, и разорвали контракты.