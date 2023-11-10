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Охлобыстин заступился за Симоньян: "Прессуют со всех сторон"

0:51
Общество

Иван Охлобыстин объяснил, почему следует простить ошибки Маргарите Симоньян.

Охлобыстин заступился за Симоньян: "Прессуют со всех сторон"
Фото: ВК-аккаунт Маргариты Симоньян

Звезда сериала "Интерны" признался, что его удивляют нападки на Симоньян, которые идут на только от врагов России. Он отметил, что её "прессуют со всех сторон".

"При всех ошибках, естественных для публициста, работающем в столь динамичном режиме, да и ещё с учётом общей идеологической неопределённости, она лучшая", — написал актёр в своём Telegram-канале.

Охлобыстин рассказал, что знает Маргариту Симоньян много лет и восхищается её талантом литератора.

"Рита, друг мой сердечный, я с тобой, чего бы там не было!" — выразил своё отношение к главреду RT Охлобыстин.

Ранее Иван Охлобыстин предсказал России "приключения с элементами хоррора".

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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