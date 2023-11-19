Когда дело доходит до сексуальной жизни, что считается "нормальным"? Исследование The Sun состояния здоровья на солнце изучает среднюю частоту сексуальной активности и ее взаимосвязь с общим состоянием здоровья. По мере изучения результатов становится ясно, что секс — это не просто удовольствие, он приносит множество преимуществ для здоровья.
Определить, что является "нормальным" с точки зрения частоты половых контактов, непросто, поскольку это варьируется от человека к человеку. Опрос, проведенный в декабре 2022 года, показал, что 75% респондентов занимаются сексом реже одного раза в неделю, при этом 20% сообщают об этом один или два раза в неделю. Причинами снижения сексуальной активности являются усталость, отсутствие партнера и нехватка времени.
Сравнивая современные привычки с прошлыми, исследования показывают снижение общей сексуальной активности. Исследование, проведенное в 2017 году совместно с Social Psychological and Personality Science, показало, что среднестатистический взрослый занимается сексом примерно раз в неделю, причем частота уменьшается с возрастом.
Саманта Маршалл, секс-педагог и глава бренда Smile Makers, подчеркивает индивидуальность либидо, на которое влияют такие факторы, как менструальный цикл, стресс и психическое здоровье. Сексуальное благополучие — это не соблюдение распорядка дня, а понимание того, как удовольствие влияет на общее самочувствие.
Преимущества регулярной сексуальной активности выходят далеко за рамки удовольствия. Секс оказывает комплексное воздействие на общее самочувствие — от улучшения сна до поддержания здоровья сердца. Осознание своего уникального либидо и понимание нюансов факторов, влияющих на него, имеет решающее значение для сексуального благополучия.
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