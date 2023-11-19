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Эксперты назвали 8 причины, почему нужно заниматься половой жизнью

3:21
Общество

Когда дело доходит до сексуальной жизни, что считается "нормальным"? Исследование The Sun состояния здоровья на солнце изучает среднюю частоту сексуальной активности и ее взаимосвязь с общим состоянием здоровья. По мере изучения результатов становится ясно, что секс — это не просто удовольствие, он приносит множество преимуществ для здоровья.

Эксперты назвали 8 причины, почему нужно заниматься половой жизнью
Фото: Openverse by LyndaSanchez is licensed under CC BY-SA 2.0

Определить, что является "нормальным" с точки зрения частоты половых контактов, непросто, поскольку это варьируется от человека к человеку. Опрос, проведенный в декабре 2022 года, показал, что 75% респондентов занимаются сексом реже одного раза в неделю, при этом 20% сообщают об этом один или два раза в неделю. Причинами снижения сексуальной активности являются усталость, отсутствие партнера и нехватка времени.

Сравнивая современные привычки с прошлыми, исследования показывают снижение общей сексуальной активности. Исследование, проведенное в 2017 году совместно с Social Psychological and Personality Science, показало, что среднестатистический взрослый занимается сексом примерно раз в неделю, причем частота уменьшается с возрастом.

Саманта Маршалл, секс-педагог и глава бренда Smile Makers, подчеркивает индивидуальность либидо, на которое влияют такие факторы, как менструальный цикл, стресс и психическое здоровье. Сексуальное благополучие — это не соблюдение распорядка дня, а понимание того, как удовольствие влияет на общее самочувствие.

Польза регулярного секса для здоровья

  • Улучшение сна: Оргазмы высвобождают пролактин, способствующий расслаблению и улучшению качества сна.
  • Повышенное либидо и интимная близость: Окситоцин, гормон "любви", усиливает эмоциональную связь, оживляя сексуальное влечение.
  • Улучшение настроения: Выброс эндорфинов, дофамина и окситоцина во время секса способствует улучшению настроения, самооценки и уверенности в себе.
  • Здоровье мозга: Исследования показывают, что сексуальная активность усиливает приток крови к мозгу, потенциально снижая риск снижения когнитивных способностей.
  • Снижение риска развития рака предстательной железы: Частая эякуляция коррелирует с более низким риском развития рака предстательной железы у мужчин.
  • Облегчение менструальных спазмов: Эндорфины и мышечные сокращения во время оргазма могут облегчить менструальные спазмы.
  • Здоровье сердца: Регулярная сексуальная активность служит формой физических упражнений, положительно влияющих на здоровье сердечно-сосудистой системы.
  • Снятие стресса: Оргазмы высвобождают эндорфины, снижают уровень кортизола и снимают стресс.

Преимущества регулярной сексуальной активности выходят далеко за рамки удовольствия. Секс оказывает комплексное воздействие на общее самочувствие — от улучшения сна до поддержания здоровья сердца. Осознание своего уникального либидо и понимание нюансов факторов, влияющих на него, имеет решающее значение для сексуального благополучия.

👩 Отсутствие половой жизни. Вредно ли это для женщины?
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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