Эндокринолог Казачкова назвала лень признаком серьезного заболевания

1:05 Your browser does not support the audio element. Общество

Если вы ощущаете потерю сил и не испытываете желания предпринимать какие-либо действия, стоит обратить внимание на свое здоровье и образ жизни. Об этом рассказала специалист по эндокринологии и диетолог Екатерина Казачкова. По мнению эксперта, отсутствие энергии может быть связано с неправильным питанием и недостатком сна. Казачкова рекомендует обеспечить себе достаточный сон и уменьшить потребление быстрых углеводов.

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В случае, если с питанием и сном все в порядке, Казачкова советует обратиться к специалисту. По ее словам, лень может быть сигналом о наличии таких заболеваний, как гипотиреоз и анемия. Окончательный диагноз может поставить только врач, предварительно направив пациента на анализы. Первоочередно следует проверить работу щитовидной железы, а именно — уровень гормона ТТГ. При подозрении на анемию важно измерить уровень гемоглобина.

Казачкова также подчеркнула, что любые вирусные заболевания могут отнимать энергию организма.