Осевший в России Яков Кедми обвинил русских в непонимании евреев

1:09 Your browser does not support the audio element. Общество

Недавно поскандаливший на одном из телеканале России экс-глава израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми заявил, что Кремль совершил большую ошибку.

Фото: https://discover24.ru/2021/03/yakov-kedmi-ssha-ne-budut-voevat-s-rossiey-kitaem-i-blizhnim-vostokom/

Об этом он сказал журналисту Александру Вальдману.

"Россия — один из самых основных и самых яростных защитников ХАМАС. Даже среди мусульманских стран нет такого количества стран, которые так поддерживают ХАМАС. Поддержка политическая, не военная, не экономическая. Россия никогда не поставляла ХАМАС оружие и никогда не обучала его боевиков. И Россия серьёзно не поддерживала и не поддерживает террористические акты, которые проводит ХАМАС, тут никакого сомнения нет", — отметил аналитик.

Однако он напомнил "его разговоры с Путиным", где он заявлял, что в интересах РФ не вступать в конфликт с еврейским народом и с еврейским государством. А якобы сейчас Россия нарушила этот принцип, не понимая, что делает.

По его словам, Россия не понимает, что такое еврейский народ и даже не "понимает, что такое евреи России".

Что Путин сказал Якову Кедми о евреях и еврейском государстве?