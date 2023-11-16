Город Энергодар расположен на берегу Каховского водохранилища. Градообразующим предприятием является Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС). В начале 2022 года город и предприятия, включая ЗАЭС, перешли под контроль Российской Федерации.
"За год население Энергодара увеличилось в двое. В учебных заведениях, в дошкольных заведениях и в целом население города увеличилось. Налаживается мирная жизнь. Те люди, которые уехали, не нашли себя на других территориях, были вынуждены вернуться, понимая, что сейчас тут жизнь организована достаточно хорошо… На данный момент население города составляет 22 тысячи человек", - сказал Сеновоз.
Напоминаем, ранее ВСУ регулярно обстреливали Энергодар и прилегающую к городу территорию ЗАЭС. Глава МО РФ Сергей Шойгу ранее заявлял, что киевский режим создаёт угрозу ядерной катастрофы, обстреливая станцию.
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