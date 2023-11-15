73-летняя Валентина Котова продала жильё ради сына и его жены, которые пообещали взять женщину с собой в США. В итоге женщину бросили в Мексике без копейки денег.
Бежавший в США россиянин очень жестоко обошёлся с матерью-инвалидом. Мужчина заставил пенсионерку продать квартиру, деньги забрал себе, а родительницу оставил у входа в российское посольство в Мексике после того, как её не пропустили через границу.
Российские дипломаты переговорили с сыном Котовой, но он отказался прийти на помощь матери.
Женщину удалось отправить в Россию, где у неё не осталось ни родственников, ни квартиры. Консульство призвало россиян оказать помощь обманутой матери.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Певица Лолита обратилась к продюсеру Александру Цекало с просьбой.