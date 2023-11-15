Сбежавший в США россиянин убедил мать-инвалида продать квартиру и бросил её в Мексике без денег

0:46 Your browser does not support the audio element. Общество

73-летняя Валентина Котова продала жильё ради сына и его жены, которые пообещали взять женщину с собой в США. В итоге женщину бросили в Мексике без копейки денег.

Фото: Openverse by Sam Howzit is licensed under CC BY 2.0

Бежавший в США россиянин очень жестоко обошёлся с матерью-инвалидом. Мужчина заставил пенсионерку продать квартиру, деньги забрал себе, а родительницу оставил у входа в российское посольство в Мексике после того, как её не пропустили через границу.

Российские дипломаты переговорили с сыном Котовой, но он отказался прийти на помощь матери.

Женщину удалось отправить в Россию, где у неё не осталось ни родственников, ни квартиры. Консульство призвало россиян оказать помощь обманутой матери.

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