Лучшим вариантом для России будет занятие всей Украины и полная ликвидация её государственности.
Сейчас перед ВС РФ стоит несколько задач: обеспечить безопасность страны и уничтожить политические и военные институты киевского режима, и для этого необходимо занять максимум территорий Украины, для того, чтобы Киев не мог уже комплектовать армию, пишет политолог Ростислав Ищенко.
Вся занятая территория Украины должна будет присоединена к РФ, а также защищена и прибыльна экономически.
"После перехода на правый берег следующий относительно удобный для стратегической обороны рубеж — граница 1921 года, установленная по реке Збруч" — цитирует эксперта "Военное дело".
Если оставшиеся области оккупируют Польша, Венгрия и Румыния, то теоретически Москва могла бы согласиться с этим. А, если этого не произойдет, и "кусок" Украины продолжит сопротивление, то России придётся "решать вопрос окончательно".
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