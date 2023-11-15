Ищенко: дальнейшая стратегия России на Украине — занять всю территорию

1:04 Your browser does not support the audio element. Общество

Лучшим вариантом для России будет занятие всей Украины и полная ликвидация её государственности.

Фото: https://t.me/prchand/3189

Сейчас перед ВС РФ стоит несколько задач: обеспечить безопасность страны и уничтожить политические и военные институты киевского режима, и для этого необходимо занять максимум территорий Украины, для того, чтобы Киев не мог уже комплектовать армию, пишет политолог Ростислав Ищенко.

Вся занятая территория Украины должна будет присоединена к РФ, а также защищена и прибыльна экономически.

"После перехода на правый берег следующий относительно удобный для стратегической обороны рубеж — граница 1921 года, установленная по реке Збруч" — цитирует эксперта "Военное дело".

Если оставшиеся области оккупируют Польша, Венгрия и Румыния, то теоретически Москва могла бы согласиться с этим. А, если этого не произойдет, и "кусок" Украины продолжит сопротивление, то России придётся "решать вопрос окончательно".

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