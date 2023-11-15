Румынский сенатор Диана Шошоакэ потребовала отдать Бухаресту часть Украины.
Также она назвала президента Украины "жалким танцором на шесте".
"Моё предложение в связи с долгами Украины в том, чтобы заключить соглашение, посредством которого мы сможем вернуть наши территории у Украины и вернуть наших румын. Господин Зеленский, танцор на шесте и танцор живота, приказал создать боевые подразделения в монастыре в Черновцах, запретил службу", — отметила политик.
Шошоакэ призывает ООН, Еврокомиссию, Европарламент срочно принять участие в возврате территорий и румын, учитывая допущенные злоупотребления "жалким Зеленским и его убогим режимом".
Ранее Украине предложили пойти по "корейскому пути", поскольку выбора у неё нет.
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