Румынский сенатор Шошоакэ требует отдать Румынии часть Украины

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Румынский сенатор Диана Шошоакэ потребовала отдать Бухаресту часть Украины.

Фото: dziennik-polityczny.com

Также она назвала президента Украины "жалким танцором на шесте".

"Моё предложение в связи с долгами Украины в том, чтобы заключить соглашение, посредством которого мы сможем вернуть наши территории у Украины и вернуть наших румын. Господин Зеленский, танцор на шесте и танцор живота, приказал создать боевые подразделения в монастыре в Черновцах, запретил службу", — отметила политик.

Шошоакэ призывает ООН, Еврокомиссию, Европарламент срочно принять участие в возврате территорий и румын, учитывая допущенные злоупотребления "жалким Зеленским и его убогим режимом".

Ранее Украине предложили пойти по "корейскому пути", поскольку выбора у неё нет.

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