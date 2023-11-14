В Туле жители МКД решили отправить бездомных котов на фронт, чтобы те ловили мышей и радовали военных

1:13 Your browser does not support the audio element. Общество

Необычное решение проблемы с бездомными кошками предложили жители Тулы. Они придумали отправлять животных на СВО.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Как сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости", одна из жительниц МКД написала в общедомовой чат предложение помочь братьям нашим меньшим — отловить бездомных котов, стерилизовать их для отправки в приют для животных.

На инициативу откликнулись неравнодушные граждане, которые предложили направить усатых-полосатых на фронт.

По словам инициатора идеи кошки в Туле чувствуют свою никчёмность, а на СВО они займутся делом настоящих котов — будут ловить мышей и радовать военных.

"Они будут помогать бойцам. Они там нужнее. Тут их в каждом подвале куча. Всё для фронта, все для победы! Котэ мягкие, хорошо складываются и упаковываются. Много места не займут", — гласит предложение одного из жильцов, написанное в общедомовом чате.

В итоге четвероногих отправили в приют "Дом у дороги".

Ранее сообщалось, что экстренные службы спасли кошку, просидевшую в запертом автомобиле четыре дня.

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