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Актриса сериала "Папины дочки" стала жертвой украинских шантажистов

0:52
Общество

19-летней актрисе и студентке ГИТИС Полине Денисовой, сыгравшей в продолжении сериала "Папины дочки", поступают угрозы от шантажиста.

Актриса сериала "Папины дочки" стала жертвой украинских шантажистов
Фото: ВК-аккаунт Полины Денисовой

Как сообщает Telegram-канал "Осторожно, Москва", Денисову в социальных сетях неизвестный шантажирует распространением её личных данных. Он требует с неё деньги за молчание.

Анонимный интернет-пользователь грозит девушке также рассылать от её имени сообщения о минировании общественных заведений Москвы. Сообщения приходят на украинском языке.

Девушка не отреагировала на угрозы, однако злоумышленик принялся рассылать сообщения её родным. Семья актрисы обратилась за помощью в правоохранительные органы.

Полина Денисова играет в сериале "Папины дочки. Новые" дочь Веника и Даши.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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