19-летней актрисе и студентке ГИТИС Полине Денисовой, сыгравшей в продолжении сериала "Папины дочки", поступают угрозы от шантажиста.
Как сообщает Telegram-канал "Осторожно, Москва", Денисову в социальных сетях неизвестный шантажирует распространением её личных данных. Он требует с неё деньги за молчание.
Анонимный интернет-пользователь грозит девушке также рассылать от её имени сообщения о минировании общественных заведений Москвы. Сообщения приходят на украинском языке.
Девушка не отреагировала на угрозы, однако злоумышленик принялся рассылать сообщения её родным. Семья актрисы обратилась за помощью в правоохранительные органы.
Полина Денисова играет в сериале "Папины дочки. Новые" дочь Веника и Даши.
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