Студенческие и зачётки станут цифровыми с 2024 года

1:04 Your browser does not support the audio element. Общество

Студенческие билеты, зачётные книжки и другие документы появятся на Госуслугах, сообщили в Минцифры РФ.

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

В ведомстве подготовили проект постановления правительства России о цифровизации документов, связанных с получением высшего образования. Ожидается, что она затронет студентов всех уровней обучения (бакалавриат, специалитет, магистратура), ординаторов и аспирантов.

Электронные документы будут обладать всеми возможностями бумажных.

Предъявив студенческий на экране телефона, можно будет купить со скидкой билет на поезд дальнего следования или электричку, оформить льготный проездной на городской транспорт, получить скидку на посещение концерта или музея, пройти на территорию университета.

При этом электронная версия не заменит привычный студенческий билет — он останется в силе.

Поначалу цифровизация студенческой жизни предполагается в порядке эксперимента — по планам Минцифры РФ, он стартует в 2024 году.

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