Биометрию введут в четыре объекта транспортной инфраструктуры в 2024 году

Биометрическую систему для идентификации пассажиров в России введут в первые четыре объекта транспортной инфраструктуры в следующем году. Это следует из утвержденной правительством новой версии стратегии цифровой трансформации транспортной отрасли до 2030 года. Ранее власти реализовать этот проект в 2023 году, сообщает News.ru.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Внедрение биометрической системы включено в инициативу «Зеленый цифровой коридор пассажира», упростит оплату проезда и допуск пассажиров. Планируется, что в 2025 году 15 объектов инфраструктуры будут использовать биометрию для допуска, в 2026 — 70, а к 2030 их должно стать 700.

При этом Минтранс только в следующем году планирует разработать и утвердить методику расчета показателей проекта, отобрать объекты для участия в нем и подписать с ними соглашения.

Первоочередной задачей, как и прежде, является обеспечение безопасности объектов транспортной инфраструктуры и пассажиров. Также одно из основных направлений сегодня является импортозамещение технологий, как сообщает Минтранс.

Известно, что ранее Минтранс выступил против инициативы холдингов «Аэропорты регионов» и «Новапорт», которые предложили обновлять инфраструктуру аэропортов России за счет средств Фонда национального благосостояния в виде льготных кредитов. Для возвращения долгов аэропорты могут ввести дополнительные сборы с пассажиров в размере 5% от общей стоимости билета.





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