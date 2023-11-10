В Крыму учительница напугала родителей посланиями в тетрадях детей и танцами на уроках

0:56 Your browser does not support the audio element. Общество

В Первомайском районе Крыма учительница истории и обществознания привлекла внимание родителей своих учеников, оставив странные послания в тетрадях детей. Об этом сообщает Telegram-канал "Mash на волне".

Фото: openverse.org by Сергей Алексеев is licensed under CC BY 3.0.

Педагог добавляла неуместные комментарии и рисунки на полях тетрадей, а также школьники жаловались на её эксцентричное поведение, включая прыжки и танцы на уроках. Родители, обеспокоенные новыми методами преподавания, решили посетить одно из занятий, чтобы разобраться в ситуации. В их присутствии учительница продолжала вести себя необычно. Родители обратились к руководству школы с просьбой отстранить педагога.

Директор вызвал женщину на разговор, и, как сообщает источник, её увольнение может быть следующим шагом.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье в школе подрались учительница и мать одной из учениц.

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