В Первомайском районе Крыма учительница истории и обществознания привлекла внимание родителей своих учеников, оставив странные послания в тетрадях детей. Об этом сообщает Telegram-канал "Mash на волне".
Педагог добавляла неуместные комментарии и рисунки на полях тетрадей, а также школьники жаловались на её эксцентричное поведение, включая прыжки и танцы на уроках. Родители, обеспокоенные новыми методами преподавания, решили посетить одно из занятий, чтобы разобраться в ситуации. В их присутствии учительница продолжала вести себя необычно. Родители обратились к руководству школы с просьбой отстранить педагога.
Директор вызвал женщину на разговор, и, как сообщает источник, её увольнение может быть следующим шагом.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье в школе подрались учительница и мать одной из учениц.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Россия знала о планах Киева и сорвала контрнаступление ВСУ одним манёвром, рассказал украинский штурмовик.