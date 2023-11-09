Власти Херсонской области: ущерб от разрушения Каховской ГЭС составил 468 млрд рублей

Ущерб от разрушения Каховской ГЭС составил 468 млрд рублей, такие данные привел председателя правительства Херсонской области Александр Ветров.

Фото: Wikipedia

"Нанесён ущерб, по оценкам Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, на общую сумму 468 млрд рублей", — цитирует приводит его слова РИА Новости.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин сделал заявление о необходимости восстановить Каховскую ГЭС.

15 августа врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что всем, кто пострадал из-за разрушения Киевом Каховской ГЭС будет выплачено 172 млн рублей финансовой поддержки.

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