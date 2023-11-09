Власти Херсонской области: ущерб от разрушения Каховской ГЭС составил 468 млрд рублей

Ущерб от разрушения Каховской ГЭС составил 468 млрд рублей, такие данные привел председателя правительства Херсонской области Александр Ветров.
"Нанесён ущерб, по оценкам Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, на общую сумму 468 млрд рублей", — цитирует приводит его слова РИА Новости.
Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин сделал заявление о необходимости восстановить Каховскую ГЭС.
15 августа врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что всем, кто пострадал из-за разрушения Киевом Каховской ГЭС будет выплачено 172 млн рублей финансовой поддержки.
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