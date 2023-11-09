Мусульманское духовенство переживает за российских верующих из-за мигрантов

0:42 Your browser does not support the audio element. Общество

Антимигрантские настроения в России стали причиной беспокойства мусульманского духовенства. Так, муфтий Крганов уже высказал свои опасения: он считает, что российские мусульмане будут подвержены предвзятому отношению со стороны общества только из-за выбора веры.

Фото: voiceofguides .com

— Идет нагнетание этой темы, — считает Крганов.

Именно поэтому он уверен, что обсуждать все подобные темы в СМИ необходимо с осторожностью, чтобы не вызвать ещё более выраженные опасения россиян.

Напомним, что ранее МВД России сообщало о депортации 15 тысяч мигрантов, а глава ведомства призвал ужесточить контроль над приезжими.

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Из России депортировали около 15 тыс. мигрантов