МВД: из России депортировали 15 тысяч нелегальных мигрантов

В России прошла операция МВД под названием "Нелегал-2023". За время ее проведения 15 тысяч мигрантов покинуло Россию. 7 ноября МВД России официально объявили, что второй этап операции завершен. Проверки проходили в июне и октябре.
В ходе проведения операции правоохранительные органы обнаружили 447 человек, находящихся в международном и федеральном розыске. Также были заведены 4 тысячи уголовных дел, связанных с оборотом наркотиков или оружия.
Кроме того, у 96 тысяч мигрантов было выявлено нарушение миграционного законодательства, а в 22 тысячи случаев нарушения трудовой деятельности.
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