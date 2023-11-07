Глава МВД Колокольцев призвал ужесточить контроль за мигрантами в РФ

1:31 Your browser does not support the audio element. Россия

Глава Министерства внутренних дел РФ Владимир Колокольцев считает, что в России следует ужесточить контроль за мигрантами, который иностранные граждане проходят перед тем, как получить российский паспорт. По его мнению, в случае угрозы общественной безопасности, их следует депортировать из страны. Об этом сообщается на официальном сайте МВД России.

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По словам Колокольцева, причиной отказа в получении паспорта гражданина РФ для мигранта может стать смена установочных данных, а также наличие запрета на въезд на территорию России.

"Все подразделения полиции должны участвовать в этой работе. Лиц, представляющих угрозу общественной безопасности, нужно безапелляционно удалять с территории страны, а правовые статусы — аннулировать", — отметил Колокольцев.

Кроме того, глава российского силового ведомства уверен, что следует ввести дополнительные меры по выявлению лиц, которые уклоняются от дактилоскопической регистрации и фотографирования. Причём, в розысках личностей, которые не предоставили свои отпечатки пальцев, будут принимать участие все полицейские подразделения.

Ужесточение законодательства в отношении мигрантов, прежде всего, связано с увеличением числа правонарушений, совершаемых иностранными гражданами. По данным МВД, за последние три года в России преступность мигрантов выросла на 25%.

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