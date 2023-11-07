Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Депутат Рады, написавший об отставке Залужного, удалил свой пост
Новое исследование: Сфинкс мог быть построен из естественной скалы, разрушенной ветром
Погибшим в зоне СВО операторам дронов дали посмертное звание Героев России
Разгадка проблемы ожирения: ученые предлагают объединяющую теорию
В офисе президента Украины дали опровержение сообщения об отставке Залужного
Учёные обнаружили особую восприимчивость к боли у рыжеволосых людей
Девочка во время рыбалки с отцом обнаружила в реке кости мамонта возрастом 100 000 лет
Самыми распространёнными причинами засора труб становятся жир и салфетки
Ученые обнаружили новую причину болезни Паркинсона

Глава МВД Колокольцев призвал ужесточить контроль за мигрантами в РФ

1:31
Россия

Глава Министерства внутренних дел РФ Владимир Колокольцев считает, что в России следует ужесточить контроль за мигрантами, который иностранные граждане проходят перед тем, как получить российский паспорт. По его мнению, в случае угрозы общественной безопасности, их следует депортировать из страны. Об этом сообщается на официальном сайте МВД России.

Глава МВД Колокольцев призвал ужесточить контроль за мигрантами в РФ
Фото: Openverse by Staropramen1969 is licensed under Public Domain Mark 1.0.

По словам Колокольцева, причиной отказа в получении паспорта гражданина РФ для мигранта может стать смена установочных данных, а также наличие запрета на въезд на территорию России.

"Все подразделения полиции должны участвовать в этой работе. Лиц, представляющих угрозу общественной безопасности, нужно безапелляционно удалять с территории страны, а правовые статусы — аннулировать", — отметил Колокольцев.

Кроме того, глава российского силового ведомства уверен, что следует ввести дополнительные меры по выявлению лиц, которые уклоняются от дактилоскопической регистрации и фотографирования. Причём, в розысках личностей, которые не предоставили свои отпечатки пальцев, будут принимать участие все полицейские подразделения.

Ужесточение законодательства в отношении мигрантов, прежде всего, связано с увеличением числа правонарушений, совершаемых иностранными гражданами. По данным МВД, за последние три года в России преступность мигрантов выросла на 25%.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Популярное
Заслуженный артист Садальский прокомментировал ситуацию вокруг Аллы Пугачёвой

Садальский поделился своим мнением о том, почему последние действия Пугачевой вызвали неодобрение в сети.

Заслуженный артист Садальский прокомментировал ситуацию вокруг Аллы Пугачёвой
Певицу Аллу Пугачёву заметили у церкви в латышской Сигулде
Алла Пугачёва замечена в Латвии
Сегодня по России ударит мощнейшая магнитная буря
Ученые назвали размер члена, который удовлетворит всех
Уральские казаки путешествовали по всей Евразии Сергей Лебедев Украина вступила в предпоследний этап своего существования Любовь Степушова "Ну всё, приехали!": Украина получила F-16 для сбивания ВКС РФ Олег Володин
Названо пять изменений, которые произойдут с организмом после месяца без алкоголя
Учёные назвали три возраста, когда последствия алкоголя наиболее опасны
Выяснилось, что помощник Залужного погиб из-за своего сына
Выяснилось, что помощник Залужного погиб из-за своего сына
Последние материалы
Более 100 наскальных рисунков возрастом 2000 лет обнаружены в притоке Амазонки
Лионель Месси рассказал, что пока не планирует завершать карьеру
Эксперт Наташкин: "Используя нейросети, мошенники создали новые схемы обмана"
NIUS: Шольц уже не спорит с тем, что возглавляет самое глупое правительство в мире
Жожоба и кокос: восемь лучших эфирных масел для расслабляющей ванны
В Раде сообщили о представлении на отставку Залужного
Автоэксперт рассказал, какие три привычки водителей приближают поломку двигателя: низкие обороты и непрогретый мотор
У учителей станет больше полномочий в борьбе с телефонами на уроках
Аромат духов и чувство юмора: девять важных деталей, которые парни замечают в девушке, но не говорят об этом
В США раскрыли потенциал "уничтожения" русских
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников