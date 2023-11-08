Три последних панды покидают зоопарк в Вашингтоне и возвращаются в Китай до конца декабря, передает агентство Xinhua. Таким образом в городе не останется ни одного бамбукового медведя.
Панды Мэй Сян, Тянь Тянь и Сяо Цицзи пребывали в Смитсоновском зоологическом парке на правах аренды. Это обычная практика для Китая, проводящего политику "дипломатии панд". Ранее на историческую родину уже вернулись медведи из зоопарков Атланты, Сан-Диего и Мемфиса в США. Если стороны не продлят договор аренды, то в США больше нельзя будет увидеть бамбуковых медведей.
Большая панда считается неофициальным символом Китая и находится под защитой государства. В природе сейчас насчитывается около 1,8 тыс. бамбуковых медведей. В основном они сосредоточены в горах провинции Сычуань, где растет бамбук.
В различных питомниках и зоопарках живут примерно 180 представителей этого рода. Государственной задачей Китая является к 2025 году довести общее число обитающих в дикой природе панд до более чем 2 тысяч.
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