Все панды из зоопарка в Вашингтоне отправляются в Китай

1:14 Your browser does not support the audio element. Общество

Три последних панды покидают зоопарк в Вашингтоне и возвращаются в Китай до конца декабря, передает агентство Xinhua. Таким образом в городе не останется ни одного бамбукового медведя.

Фото: openverse by George Lu is licensed under CC BY 2.0

Панды Мэй Сян, Тянь Тянь и Сяо Цицзи пребывали в Смитсоновском зоологическом парке на правах аренды. Это обычная практика для Китая, проводящего политику "дипломатии панд". Ранее на историческую родину уже вернулись медведи из зоопарков Атланты, Сан-Диего и Мемфиса в США. Если стороны не продлят договор аренды, то в США больше нельзя будет увидеть бамбуковых медведей.

Большая панда считается неофициальным символом Китая и находится под защитой государства. В природе сейчас насчитывается около 1,8 тыс. бамбуковых медведей. В основном они сосредоточены в горах провинции Сычуань, где растет бамбук.

В различных питомниках и зоопарках живут примерно 180 представителей этого рода. Государственной задачей Китая является к 2025 году довести общее число обитающих в дикой природе панд до более чем 2 тысяч.

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