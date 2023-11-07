В правительстве России распределят невостребованный объем квоты на ввоз говядины

1:32 Your browser does not support the audio element. Общество

Правительство России планирует перераспределить неиспользованную часть тарифной квоты на ввоз замороженной говядины в страну к 15 декабря 2023 года, согласно постановлению № 1812 от 31 октября, сообщил "Коммерсантъ".

Фото: Нейросеть Шедеврум

В соответствии с этой резолюцией перераспределение квот будет осуществляться в рамках декларативного процесса. Министерство экономического развития рассмотрит заявки от тех, кто заинтересован в импорте замороженной говядины по льготным ставкам. Необходимость такого перераспределения квот может быть объяснена трудностями при проведении транзакций из-за международных санкций против России.

Одной из причин стремления правительства увеличить объемы импорта замороженной говядины является сокращение внутреннего производства этого вида мяса. Если в 2021 году было произведено 1674 тонны, то в 2022 году этот показатель снизился до 1614 тонн. Импорт оставался относительно стабильным в течение этого периода, составив около 287 000 тонн по сравнению с 290 000 тонн. В 2022 году общее потребление говядины в стране оценивалось примерно в 1 869 000 тонн, при этом ключевыми поставщиками были Беларусь, Аргентина, Бразилия и Уругвай.

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