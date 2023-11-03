Милонов предложил авторам снежных пенисов нанести аналогичные татуировки

1:00 Your browser does not support the audio element. Общество

Авторам снежных скульптур, изображающих фаллосы и массово возникающим на улицах Екатеринбурга, предложили нанести аналогичные татуировки на свои лбы. С такой инициативой выступил депутат Государственной Думы Виталий Милонов, как сообщает "Газета.Ru".

Фото: Telegram-канал Виталия Милонова

"Я думаю, что в благодарность за это творчество нужно де****рата изловить и в лучшем екатеринбургском тату-салоне на лбу ему его произведение отобразить. И к паспорту сфотографировать", — предложил политик.

Он также подчеркнул, что если автор снеговика является несовершеннолетним, то его родителей следует привлечь к ответственности.

Ранее вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов заявил, что создание снежных скульптур в форме фаллосов является нарушением административного законодательства. Он считает, что в этом случае стоит привлечь к действиям правоохранительных органов и разрушить созданные в городе фигуры.

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