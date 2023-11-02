Миткова определилась и высказалась о коллегах Шустере и Киселёве

1:01 Your browser does not support the audio element. Общество

Известная ведущая телеканала НТВ Татьяна Миткова считает естественным выбор своих экс-коллег, которые предали Россию.

Фото: mpsh.ru

Об этом телеведущая, получившая известность работая в холдинге беглого миллиардера Владимира Гусинского, заявила на канале "Эмпатия Манучи".

"Для Савика Шустера Россия вообще никогда не была родным домом, давайте будем откровенны. Евгений Киселев свой выбор сделал еще в далеком 2001 году. У него за то время, как он работает на Украине поменялось несколько каналов. Собственники тоже менялись. И позиция его менялась в зависимости от того, кто на троне, в президентском кресле. Это выбор человека", — отметила тележурналистка.

По её словам, сотрудники НТВ, покинувшие канал в 2001 году, "остались в прошлом", и жизнь у них не сложилась. Себя она называет патриоткой и поддерживает специальную операцию.

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