Алла Пугачева вернулась в Россию: въехала в страну через Псковскую область

0:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная исполнительница Алла Пугачёва вернулась в Россию.

Фото: социальные сети

Об этом сообщает Telegram-канал "База", ссылаясь на своего источника.

По информации, Примадонна въехала в Российскую Федерацию сегодня, 2 ноября, вечером через пограничный переход в Псковской области. После этого Пугачёва села в чёрный автомобиль Toyota Camry и уехала.

Знаменитость приехала в РФ одна. Её супруга Максима Галкина* с ней не было.

*Внесён в перечень физлиц, выполняющих функции иностранного агента в России Минюстом РФ.

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