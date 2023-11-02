Известная исполнительница Алла Пугачёва вернулась в Россию.
Об этом сообщает Telegram-канал "База", ссылаясь на своего источника.
По информации, Примадонна въехала в Российскую Федерацию сегодня, 2 ноября, вечером через пограничный переход в Псковской области. После этого Пугачёва села в чёрный автомобиль Toyota Camry и уехала.
Знаменитость приехала в РФ одна. Её супруга Максима Галкина* с ней не было.
*Внесён в перечень физлиц, выполняющих функции иностранного агента в России Минюстом РФ.
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