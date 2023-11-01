Всё пошло по наихудшему для Киева сценарию, Зеленский не вернётся даже в "95-й Квартал"

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Украинского лидера Владимира Зеленского ждёт весьма незавидная судьба — заканчивать свою жизнь путь он вряд ли будет на Украине.

Фото: Telegram-канал "Царьграда"

Для Киева всё складывается также по самому худшему сценарию, когда он оказался не "за столом", а "на столе", уверен киевский политолог Андрей Золотарёв.

"В "95-й квартал" он не вернётся к гастрольно-концертной деятельности. Скорее всего, его дальнейшее будущее не будет связано с Украиной, мягко говоря. События развиваются для него в крайне неблагоприятном направлении, и он может оказаться заложником обстоятельств, которые просто вынудят его пойти на непопулярные шаги или же создадут такую ситуацию, когда ему придется уходить", — подчеркнул эксперт, говоря о лидере Незалежной.

По его словам, сейчас происходит конфликт с "партнёрами", для которых Киев даже не младший партнёр, а что-то помельче, и запросто окажется в качестве разменной монеты.

Си Цзиньпин едет в США для каких-то больших торгов, возможно, после этого решится линия замораживания конфликта, подытожил Золотарёв.