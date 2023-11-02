В России теперь запрещены манипуляции с объемом и весом продуктов в магазинах

2:33 Your browser does not support the audio element. Общество

Генпрокуратура Российской Федерации приняла меры по предотвращению манипуляций с объемом и весом продуктов в магазинах путем внесения изменений в ГОСТ. Например, теперь гречневая крупа должна фасоваться в установленных нормах — 500, 1000, 2000 грамм, а молоко — в объемах 200, 250, 500, 1000, 2000 миллилитров.

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"Нередко производители сокращают объем, количество и вес продуктов, не снижая, а в ряде случаев и увеличивая их отпускную стоимость. Подобные манипуляции вводят в заблуждение потребителей относительно соответствия объема и веса товаров их стоимости", — говорится в сообщении ведомства.

По инициативе Генпрокуратуры РФ с 24 октября 2023 года были внесены необходимые изменения в "ГОСТ 8.579-2019. Межгосударственный стандарт. Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к количеству фасованных товаров при их производстве, фасовании, продаже и импорте".

"Теперь производители сливочного и подсолнечного масла, вермишели, сахара, соли, муки, риса, пшена, черного чая и иных продовольственных товаров первой необходимости, желающие заявить об их соответствии ГОСТу, должны использовать фиксированные значения количества названного товара. Например, по новым правилам гречневая крупа подлежит фасовке по 500, 1000, 2000 грамм, молоко — 200, 250, 500, 1000, 2000 миллилитров", — указали в надзорном ведомстве.

По поручению генерального прокурора Игоря Краснова состоялось совещание, на котором обсуждались результаты работы Минпромторга России и Росстандарта по введению мер против манипуляций на рынке потребительских товаров. В мероприятии также участвовали представители Минсельхоза России и Роспотребнадзора.

"Минпромторг России и Минсельхоз России ориентированы на необходимость оказания содействия по внедрению на практике соответствующих требований с соблюдением баланса интересов всех участников торговых правоотношений. Органами прокуратуры организован мониторинг соблюдения новых правил фасовки социально значимых продовольственных товаров", — подчеркивается в сообщении.

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