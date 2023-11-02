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Повышенная энергия, но долгая фаза адаптации: преимущества и недостатки кето-диеты

2:30
Общество » Семья

Кето-диета, или кетогенная, стала популярной в мире, привлекая внимание многих. Эта диета характеризуется низким содержанием углеводов, что заставляет организм использовать жиры, как источник энергии. Однако, как и у большинства диет, у кето-диеты есть свои плюсы и минусы. Диетологи HerBeauty. co называют 5 преимуществ и 5 недостатков, которые вам стоит знать.

Повышенная энергия, но долгая фаза адаптации: преимущества и недостатки кето-диеты
Фото: https://mykaleidoscope.ru/x/uploads/posts/2022-09/1663657671_47-mykaleidoscope-ru-p-belkovie-produkti-yeda-vkontakte-53.jpg

Плюсы кето-диеты:

Быстрое снижение веса: Кето-диета может быть эффективным способом быстро сбросить лишний вес. Результаты видны относительно быстро, что может служить дополнительным мотиватором.

Повышенная энергия: Постоянный уровень энергии является одним из плюсов кето-диеты. Отсутствие резких скачков сахара в крови поддерживает стабильность и выносливость.

Подавление аппетита: Высокое содержание жиров в рационе снижает тягу к углеводам и помогает контролировать аппетит.

Снижение уровня холестерина: Исследования показали, что кето-диеты с низким содержанием углеводов могут увеличить продолжительность жизни и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Повышенная ясность ума: Приверженцы кето-диеты отмечают улучшение когнитивных функций, такие как внимание и концентрация.

Минусы кето-диеты:

Адаптивная фаза: Первые недели кето-диеты могут сопровождаться симптомами, такими как головные боли, судороги и ощущение слабости.

Ограничения в выборе продуктов: Диета включает строгие ограничения, особенно в отношении продуктов, богатых углеводами, включая сладости и некоторые фрукты.

Потребление не всегда полезных жиров: Некоторые люди могут увлечься неправильной пищей, что может привести к недостатку насыщенных жиров и других важных элементов питания.

Сложность долгосрочного соблюдения: Долгосрочное придерживание кето-диеты может оказаться сложным из-за строгих правил.

Медицинские рекомендации: Диета была разработана как медицинская терапия для определенных заболеваний, что делает ее менее подходящей для обычного образа жизни.

Важно помнить, что перед началом диеты следует проконсультироваться с врачом, чтобы убедиться, что она подходит именно вам и не приведет к серьезным проблемам со здоровьем.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Андрей Варов
Андрей Варов — выпускающий редактор Правды.Ру
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