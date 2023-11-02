Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов считает правильным простить участников беспорядков в аэропорту Махачкалы. Он перепостил в запрещённом в РФ инстаграме соответствующий призыв чемпиона Европы 2010 года по вольной борьбе Махмуда Магомедова к главе Дагестана Сергею Меликову.
"Пожалуйста, не надо ломать судьбы молодых ребят и показательно их наказывать", — обратился Магомедов к Меликову.
"Аллах прощающий и любит прощающих", — согласился Хабиб в подписи под репостом.
Отвечая знаменитому борцу, глава Дагестана заверил, что беспорядки в аэропорту "Уйташ" не станут поводом наказывать всех подряд. Но замеченные в противоправных действиях — те, кто громил витрины, бросал камни в полицейских, сорвал приём и вылет авиарейсов — не должны уйти от ответственности.
"Все-таки есть закон и есть ответственность, и перед законом равны и я, и вы, и те, кто был в воскресенье", — убеждён Меликов.
Он добавил, что уже доложил президенту России Владимиру Путину о том, кто и как будет наказан.
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