Меликов ответил на просьбу Хабиба простить участников беспорядков в Махачкале

1:12 Your browser does not support the audio element. Общество

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов считает правильным простить участников беспорядков в аэропорту Махачкалы. Он перепостил в запрещённом в РФ инстаграме соответствующий призыв чемпиона Европы 2010 года по вольной борьбе Махмуда Магомедова к главе Дагестана Сергею Меликову.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Умара Нурмагомедова

"Пожалуйста, не надо ломать судьбы молодых ребят и показательно их наказывать", — обратился Магомедов к Меликову. "Аллах прощающий и любит прощающих", — согласился Хабиб в подписи под репостом.

Отвечая знаменитому борцу, глава Дагестана заверил, что беспорядки в аэропорту "Уйташ" не станут поводом наказывать всех подряд. Но замеченные в противоправных действиях — те, кто громил витрины, бросал камни в полицейских, сорвал приём и вылет авиарейсов — не должны уйти от ответственности.

"Все-таки есть закон и есть ответственность, и перед законом равны и я, и вы, и те, кто был в воскресенье", — убеждён Меликов.

Он добавил, что уже доложил президенту России Владимиру Путину о том, кто и как будет наказан.

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