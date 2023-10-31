"Пощады не будет": за беспорядки в Дагестане ждут СВО, тюрьма или пуля

3:58 Your browser does not support the audio element. Политика

Участники беспорядков в Дагестане "смогут показать свой дух и ненависть ко врагу на СВО", отправившись туда вместо 5-8 лет колонии по статье о массовых беспорядках — сообщил MiltaryTimes источник, близкий к следствию по эпизодам в аэропорту Махачкалы.

Фото: Мацква.ру is licensed under is licensed under CC BY-SA 4.0.

МВД по Дагестану сообщило, что уже в самом начале расследования силовиками задержаны 83 участника беспорядков, проведены более 50 обысков. Уже изъяты смартфоны с переписками и компьютерная техника, в которых есть подтверждения участия в беспорядках.

Также известно, что для привлечения погромщиков к ответственности активно используются:

их же сообщения, призывы, фото и видео — отправленные в мессенджеры, комментарии к чатам

видеозаписи с камер наблюдения аэропорта и прилегающих территорий,

выложенные ими и очевидцами в соцсети и мессенджеры фото- и видеозаписи происходившего "на многих их которых видны и распознаны лица".

Отметим, что некоторые паблики в соцсетях и даже СМИ называли участников беспорядков "штурмовиками" — за "штурм" аэропорта.

"Не нужно называть их штурмовиками. Штурмовиками они станут в отряде, который будет прорывать самые крепкие укрепления ВСУ. Пока это позор (родов)! Даже старейшины просят, чтобы вместо колонии их отправили на фронт", — поделились правоохранители.

Они добавили, что "популярные в комментариях и традиционные для республики объяснения "у людей были эмоции" и "сажать кавказцев — это нацизм!" не помогут — каждый ответит строго по закону, который не предусматривает "эмоций".

"Тот, кто, действительно, отстаивает правду и справедливость <…> сражается сейчас на фронте — под Донецком, Авдеевкой, на Днепре. И выбор настоящего мужчины, настоящего воина — взять в руки оружие и <…> быть там, где решается <…> в том числе будущее палестинского народа", — заявил Владимир Путин на совещании по событиям в Дагестане.

Также, как пишет "МК", глава Дагестана Сергей Меликов заявил — участники беспорядков могут "отмыться от позора" в СВО.

"В первую очередь нельзя допускать — даже на информационном уровне — возникновения ощущения, что участие в СВО - это наказание. СВО — это защита интересов России, что всегда было патриотичной, благородной и почётной мужской работой", — заявил Pravda. Ru известный политолог Андрей Гусий.

"Законодательство позволяет после суда отправиться осуждённому в зону СВО (были приняты два закона — чтобы заключенный мог служить по контракту и быть освобожденным от уголовной ответственности). Но для этого должны быть соблюдены все необходимые юридические нормы — следствие, суд, приговор", — пояснил эксперт.

"В Дагестане многие поддались на провокации, но это не снимает с них вины, а на Кавказе участие в таких погромах часто считается позором. Так что если у человека возникнет желание искупить вину и исправить репутацию перед республикой, Россией — выбрать путь спецоперации будет правильным решением", — добавил он.

Впрочем, это куда лучше, чем получить пулю в лоб в случае сопротивления силовикам при разгоне беспорядков.

"Если у нас хоть один человек выйдет на несанкционированные беспорядки, задержать и посадить его. Или сделайте три предупредительных выстрела в воздух и после этого, если человек не выполняет требование закона, четвёртый выстрел сделайте в лоб", — заявил глава соседней Чечни Рамзан Кадыров.

"Все виновные в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы получат по заслугам", — заключил глава Дагестана, пояснив, что пощады и снисхождения "не будет ни к кому из них".