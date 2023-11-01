Минстрой: объем кредитных линий под стройку жилья в России достиг максимальных показателей

1:14 Your browser does not support the audio element. Общество

15 трлн рублей - это абсолютный максимум среди других отраслей в стране.

Фото: Pravda.Ru

Такое заявление сделал заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин на XVII Московского форума лидеров рынка недвижимости 1 ноября. Его слова приводит ТАСС.

Также Стасишин добавил, что за август и сентябрь прирост денежных средств на счетах эскроу составил примерно половину от 1 трлн рублей.

"Общий объем кредитных линий, открытых банками в жилищном строительстве по счетам эскроу и не только, <…> - 15 трлн рублей. Покажите мне еще одну отрасль в стране, которая работает как часы и приносит такие дивиденды банкам», - уведомил чиновник.

Объем ввода многоквартирного жилья, согласно прогнозам Министерства строительства России, в этом году превысит 50 млн кв. м - это может стать новым достижением.

Также в Министерстве строительства планируют установить рекорд по запуску новых проектов: предполагается, что совокупная площадь будет варьироваться от 46 до 48 млн кв. м.

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