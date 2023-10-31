Об этом сообщил Оперштаб по борьбе с COVID-19 в Telegram-канале.
С 23 по 29 октября было госпитализировано 3781 человек, что на 19,2 процента больше относительно прошлой недели. Покинули медицинские учреждения после выздоровления 20 754 человек - это на 32 % больше. 61 человек скончался.
«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 18,32», — говорится в заявлении оперштаба.
Рост уровня заражения наблюдается в 72 субъектах страны.
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