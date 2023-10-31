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Оперштаб: заболеваемость COVID-19 в России выросла почти на треть

0:47
Общество

Об этом сообщил Оперштаб по борьбе с COVID-19 в Telegram-канале.

Оперштаб: заболеваемость COVID-19 в России выросла почти на треть
Фото: https://loudsilencenews.com/wp-content/uploads/2020/04/1800x1200_virus_3d_render_blue_01_other.jpg

С 23 по 29 октября было госпитализировано 3781 человек, что на 19,2 процента больше относительно прошлой недели. Покинули медицинские учреждения после выздоровления 20 754 человек - это на 32 % больше. 61 человек скончался.

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 18,32», — говорится в заявлении оперштаба.

Рост уровня заражения наблюдается в 72 субъектах страны.

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Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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