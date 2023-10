Your browser does not support the audio element.

Менее 16 тысяч преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, было зарегистрировано в России за девять месяцев текущего года, что является самым низким показателем за последние пять лет, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Министерства внутренних дел (МВД).

Фото: https://search.creativecommons.org/ by by Vitaly V. Kuzmin is licensed under is licensed under CC BY-SA 4.0