Менее 16 тысяч преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, было зарегистрировано в России за девять месяцев текущего года, что является самым низким показателем за последние пять лет, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Министерства внутренних дел (МВД).
"Количество выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, по сравнению с январем-сентябрем 2022 года сократилось на 10,3% и составило 15,5 тысячи", — говорится в отчёте.
Согласно данным МВД, количество преступлений, совершаемых с использованием оружия, также уменьшилось в течение девяти месяцев текущего года.
"В январе-сентябре 2023 года с использованием оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных или имитирующих их устройств совершено 4,2 тыс. преступлений, что на 5,7% ниже, чем за аналогичный период прошлого года", — говорится в докладе.
Интересно, что в прошлом году в том же периоде наблюдался резкий рост подобных преступлений — почти на 30%.
27 октября президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ обсудил проблему незаконного оборота оружия в стране. Глава государства поручил разработать дополнительные меры для укрепления нормативно-правовой базы в сфере оборота оружия.
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