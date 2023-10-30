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В России зафиксировали резкий спад незаконного оборота оружия

1:35
Общество

Менее 16 тысяч преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, было зарегистрировано в России за девять месяцев текущего года, что является самым низким показателем за последние пять лет, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Министерства внутренних дел (МВД).

В России зафиксировали резкий спад незаконного оборота оружия
Фото: https://search.creativecommons.org/ by by Vitaly V. Kuzmin is licensed under is licensed under CC BY-SA 4.0

"Количество выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, по сравнению с январем-сентябрем 2022 года сократилось на 10,3% и составило 15,5 тысячи", — говорится в отчёте.

Согласно данным МВД, количество преступлений, совершаемых с использованием оружия, также уменьшилось в течение девяти месяцев текущего года.

"В январе-сентябре 2023 года с использованием оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных или имитирующих их устройств совершено 4,2 тыс. преступлений, что на 5,7% ниже, чем за аналогичный период прошлого года", — говорится в докладе.

Интересно, что в прошлом году в том же периоде наблюдался резкий рост подобных преступлений — почти на 30%.

27 октября президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ обсудил проблему незаконного оборота оружия в стране. Глава государства поручил разработать дополнительные меры для укрепления нормативно-правовой базы в сфере оборота оружия.

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ОРУЖИЕ ЗАПРЕЩЕННОЕ В РОССИИ
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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