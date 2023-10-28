Специалист назвал переводы, из-за которых блокируют банковские карты

1:22 Your browser does not support the audio element. Общество

Технологии искусственного интеллекта в крупных банках могут привести к блокировке карты клиента при регулярном снятии больших сумм, сообщил заведующий кафедрой "Интеллектуальные системы информационной безопасности" Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов в интервью агентству "Прайм", сообщает РИА Новости.

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Искусственный интеллект анализирует транзакции на основе математических моделей и выявляет признаки, нехарактерные для каждого конкретного клиента. Регулярное снятие крупных сумм, особенно если деньги были недавно зачислены на карту, вызывает подозрения у искусственного интеллекта. Эксперт пояснил, что такие операции могут быть приостановлены для дополнительной проверки.

"После этого информация возвращается в систему платежей, и клиенту может быть предложено подтвердить транзакцию с помощью SMS-кода, отпечатка пальца или ответа на звонок от банка", — добавил Магомедов.

В то же время близкие связи между отправителем и получателем (например, родственники или коллеги) снижают вероятность случайной блокировки системой противодействия мошенничеству. Однако слова, указанные в поле "назначение платежа", имеют незначительное значение для искусственного интеллекта.

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