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В Калининградском зоопарке тюлень Кайус научился рисовать

1:02
Общество

Тренеры в Калининградском зоопарке после продолжительных занятий научили тюленя по имени Кайус держать кисточку и создавать художественные произведения с использованием красок, сообщает издание РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал директора учреждения Светланы Соколовой.

В Калининградском зоопарке тюлень Кайус научился рисовать
Фото: Telegram-канал Светланы Соколовой, директора зоопарка в Калининграде by Светлана Соколова

Она поделилась с удивлением: "Где-то рисуют слоны, где-то обезьяны, а у нас рисует… тюлень!"

Согласно словам директора, изначальной целью тренеров было снять стресс с Кайуса, чтобы уменьшить конфликтное поведение между ним и самкой серого тюленя по имени Килька. Они пришли к выводу, что развитие когнитивных способностей тюленя может сделать его более спокойным и устранить агрессию. Обучение существующим командам не давало желаемых результатов.

После публикации этой информации в ее группе "ВКонтакте", подписчики предложили устроить аукцион для картин, созданных Кайусом, с начальной ценой от тысячи рублей.

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Что посмотреть в Калининграде? Калининградский зоопарк
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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